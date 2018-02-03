РИАМО - 3 фев. Самолет авиакомпании AZUR air вылетел из московского аэропорта «Домодедово» на курорт Канкун в Мексике с задержкой на 5,5 часов, сообщает «Интерфакс».

«Рейс был запланирован на 04:55 утра субботы, однако вылет был задержан до 10:25. Как следует из данных сервиса FlightRadar24, это тот же самолет Boeing 767-300 (VP-BXW), который в четверг выполнял рейс из Москвы на Кубу и вынужден был совершить вынужденную посадку в американском Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива», - говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, в пятницу самолет прибыл в Москву, прошел техосмотр. Его признали полностью исправным.

Росавиация в пятницу ограничила до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании AZUR air. В ходе проверки, проведенной в декабре 2017 года, в деятельности авиаперевозчика были выявлены недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы.