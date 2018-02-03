РИАМО - 3 фев. Монолитные работы по строительству круглосуточного тематического парка развлечений «Остров мечты» в столице практически завершены, объект могут открыть в 2019 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Практические все монолитные работы по строительству парка закончены. Основными конструкциями парка занимается сам инвестор. Я надеюсь, что в 2019 году парк полноценно будет работать», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в ближайшее время начнется стройка большого пешеходного перехода протяженностью 800 метров от станции метро «Технопарк» в парк развлечений «Остров мечты».

«Остров мечты» — это первый крытый тематический парк в России. Планируется, что благодаря круглогодичной работе парка, уникальной концепции и масштабности его посетителями станут порядка 50 миллионов человек в год, что сделает его одной из самых знаковых туристических достопримечательностей Москвы.