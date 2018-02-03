РИАМО - 3 фев. От трети до половины месячной нормы осадков февраля может выпасть в столице в субботу, сильный снегопад может побить рекорд по суточному количеству осадков для 3 февраля, сообщается на сайте «Метеовести».

Центр Европейской России оказался во власти активного циклона. К 12 часам полоса сильных снегопадов, ухудшающих видимость до 500 метров и менее, вытянулась по территории Смоленской, Московской, Ивановской и Владимирской областей. Там температура воздуха колеблется около ноля градусов.

«Сегодня в столице и окрестностях выпадет до 13-18 миллиметров осадков, что составляет от трети до половины месячной нормы февраля. При этом в Москве снегопад может побить рекорд по суточному количеству осадков для 3 февраля, который пока числится за 2008 годом, и составляет 8,9 миллиметра», - говорится в сообщении.

После 18-20 часов в субботу температура воздуха будет переходить через нулевую отметку в сторону отрицательных температур, формируя гололедицу. Ночью похолодание продолжится, пройдет сильный снег, возможны метели.

В Москве в субботу и воскресенье прогнозируют сильнейший снегопад, такого в феврале не было с начала XXI века. В субботу ожидается мокрый снег, местами в Москве в дневное время выпадет до 15 сантиметров осадков.