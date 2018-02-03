РИАМО - 3 фев. На территории обслуживания электросетей «Мособлэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за снегопада в субботу, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

«В связи со снегопадом в Подмосковье на всей территории обслуживания электросетей «Мособлэнерго» с 8 утра 3 февраля введен режим повышенной готовности», - говорится в сообщении.

На дежурстве находятся 170 бригад оперативного реагирования. В настоящий момент технологических нарушений не зафиксировано.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. На территории Московского региона может выпасть почти 70% февральской нормы осадков.