РИАМО - 3 фев. Движение поездов на участке от «Раменок» до «Рассказовки» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена планируют запустить уже в начале лета, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы по участку Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки» вышли на финишную прямую для сдачи. Я надеюсь, что мы в начале лета поедем уже на этой станции с пассажирами», - сказал Хуснулин.

Он отметил, что на всех станциях этого участка идет архитектурная отделка, пуск инженерного оборудования, строительно-монтажные работы в основном завершены.

Калининско-Солнцевская линия обеспечит скоростным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Появится беспересадочная связь между западными, юго-западными и центральными районами города.

Ввод этого участка позволит жителям районов, по которым пройдет линия метро, сократить время на поездку в центр до 45 минут. Кроме того, существенно снизится нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе. Это не только сократит время в пути, но и улучшит экологическую ситуацию близлежащих районов.

На участке «Раменки» – «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии московского метро появится семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Длина участка составляет 14,2 километра.