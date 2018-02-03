РИАМО - 3 фев. Метеорологические условия могут вызвать проблемы на строительных площадках и сказаться на сроках строительства объектов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Снегопад ухудшает трафик на дорогах, а у нас большой объем грунтов, у нас 27 тоннелепроходчиских щитов находится в работе. Когда происходит ухудшение трафика на дороге, у нас возникают проблемы с вывозом грунтов. Также возникают сложности на площадках. Где-то на несколько дней могут замедлиться графики работ», - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в течение месяца все задержки нагонят.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. На территории Московского региона может выпасть почти 70% февральской нормы осадков.