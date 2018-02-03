РИАМО - 3 фев. На столичных улицах в субботу работает свыше 14,5 тысяч единиц снегоуборочной техники, под особый контроль коммунальных служб взят вывоз снега от остановок общественного транспорта и станций метро, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Он уточнил, что накануне мощного снегопада коммунальные службы столицы были переведены в круглосуточный режим работы.

«На улицах Москвы работает свыше 14,5 тысяч единиц снегоуборочной техники. В 12:00 колонны спецтехники в очередной раз вышли на сплошное прометание проезжей части, тротуаров, объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами», - сказал собеседник агентства.

По его словам, под особый контроль коммунальных служб взят вывоз снега от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, станций метро, ТПУ и других мест массового скопления людей.

«За последние сутки на снегосплавные пункты вывезено более 667 тысяч кубометров снега», - добавил представитель пресс-службы.

Он подчеркнул, что в Москве продолжаются в непрерывном режиме работы по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий, особенно объектов торговли, социальной сферы, культуры, спорта и промышленных предприятий.

«По данным городского метеобюро, к вечеру 4 февраля в Москве местами может выпасть от 23 до 42 сантиметров снега», - заключил собеседник.

В Москве в субботу и воскресенье прогнозируют сильнейший снегопад, такого в феврале не было с начала XXI века. В субботу ожидается мокрый снег, местами в Москве в дневное время выпадет до 15 сантиметров осадков.

На столичных улицах к 12 часам дня выпало около 2 сантиметров снега, снегопад продолжится до самого вечера.