РИАМО - 3 фев. В центре Москвы на Васильевском спуске проходит концерт «Россия в моем сердце», на мероприятии собрались более 60 тысяч человек, сообщается на сайте МВД РФ.

В субботу в Москве и других городах России проходят патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!», участники отдадут дань памяти героям Великой Отечественной войны и продемонстрируют единство народа.

«В мероприятии принимают участие более 60 тысяч человек. Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка» - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инициатором акции выступает Общественная палата Российской Федерации. Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.