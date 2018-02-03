РИАМО - 3 фев. На столичных улицах к 12 часам дня выпало уже около 2 сантиметров снега, снегопад продолжится до самого вечера, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Снегопад в Москве продолжается. К полудню выпало до 2 сантиметров. Фон температуры воздуха по данным столичных метеостанций от минус 1 до плюс 1 градуса. Интенсивность снегопада не ослабеет до вечера, снег будет идти по всей Москве», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам синоптиков, количество осадков составит 10-15 миллиметров, что подпадает под градацию «сильный снег».

Понижение температуры и переход в сторону устойчивых отрицательных значений ожидается после 21 часа.

В Москве в субботу и воскресенье прогнозируют сильнейший снегопад, такого в феврале не было с начала XXI века. В субботу ожидается мокрый снег, местами в Москве в дневное время выпадет до 15 сантиметров осадков.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. На территории Московского региона может выпасть почти 70% февральской нормы осадков.