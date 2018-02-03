РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 фев. Замглавы администрации подмосковных Котельников Евгений Журавлев 8 февраля проведет прием жителей по вопросам ЖКХ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители. Восьмого февраля состоится тематический прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства заместителя главы администрации Евгения Журавлева. Время приема: с 10:00 до 16:00», - говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: Дзержинское шоссе, дом №5/4, здание администрации, кабинет №110. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (495)554-04-07.