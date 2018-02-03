РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Управляющая компания «Домоуправ» в субботу убрала снег в жилом комплексе «Малое Павлино» деревни Марусино в подмосковных Люберцах после многочисленных жалоб жителей, сообщили жители комплекса в соцсетях.

Ранее жители ЖК «Малое Павлино» пожаловались, что управляющая компания не убирает снег с дорог, парковок и тротуаров. Сотрудник УК отметил, что у дворников были сломаны лопаты, а дорогу и парковку обязана чистить администрация Люберец. В субботу глава городского округа Владимир Ружицкий проведет встречу с жителями в данном ЖК.

«К приезду администрации УК «Домоуправ» вспомнила о своих обязанностях. Трудились всю ночь, не покладая рук, лопат и шлангов. Даже позабыли, что не должны убирать проезжую часть», - написали жители в Instagram.

Также они добавили, что недовольны работой УК, и подчеркнули, что администрации необходимо посещать ЖК почаще, что «Домоуправ» выполнял свою работу.