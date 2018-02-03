РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Концепцию благоустройства парковых пространств вдоль реки Пехорки в подмосковной Балашихе нужно реализовывать с поддержкой правительства Московской области, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выездное совещание прошло 2 февраля на горнолыжном комплексе «Лисья гора». В нем приняли участие глава Балашихи Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В ходе совещания Юров и Брынцалов поднялись на горнолыжный склон, осмотрели инфраструктуру, прокатились по трассам. Также обсудили развитие объекта и концепцию благоустройства парковых пространств.

«Концепцию благоустройства парковых пространств вдоль реки Пехорки в Балашихе мы озвучивали уже в сентябре 2017 года. Ее надо реализовывать с поддержкой правительства Московской области. Проект серьезный. Это очень важно, мы понимаем, что нужно сделать в первую очередь. Проект позволит жителям эффективно и комфортно использовать территории», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что к благоустройству будут привлекаться средства из бюджета Московской области и Балашихи. Также будут привлекаться инвестиционные средства компаний, работающих на этой территории.

В рамках концепции благоустройства парковых пространств вдоль реки Пехорки в Балашихе предусмотрены разработка схем пешеходных и велосипедных маршрутов, общей протяженностью около 45 километров, предложения по формированию набережных, схема прокладки более 20 километров лыжных и беговых трасс и объединение 11 сложившихся пространств сквозным маршрутом.