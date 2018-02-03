РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Неизвестные лица регулярно царапают автомобили во дворе многоэтажного дома в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец пострадавшего авто.

«На протяжении примерно трех месяцев в нашем дворе на улице Советская, 11, в микрорайоне Климовск царапают автомобили. Буквально на днях мой автомобиль поцарапали в пятый раз. Стоит он как и все, никому дорогу не закрывает, периодически ставлю во двор соседнего дома напротив. У консьержки в доме узнали, что случай в нашем дворе не первый», - сказал собеседник агенства.

По его словам, камеры на подъезде не смогли передать четкую картинку. Когда пришли писать заявление на злоумышленников участковому, выяснилось, что в полицию обратились еще несколько человек.