РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 фев. Московско-Ярославская транспортная прокуратура оштрафовала ОАО «РЖД» на 250 тысяч рублей за нарушения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности железнодорожной станции «Болшево» в подмосковном Королеве, сообщается на сайте администрации города.

В ходе проверки прокуратуры были выявлены различные нарушения - станция не оснащена необходимыми техсредствами, нет ограждения в зоне перевозочного сектора и современных видеокамер с возможностью выявления нарушителя в режиме реального времени, отсутствуют обязательные информационные плакаты о действиях в чрезвычайных ситуациях, а также не проводятся совместно с органами ФСБ и МВД учения среди работников станции по обеспечению безопасности.

«По итогам проверки в отношении юридического лица ОАО «РЖД» и должностного лица Московско-Курского центра организации работы железнодорожных станций возбуждены административные дела об умышленном неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности, по результатам рассмотрения которых судами виновным лицам назначены административные штрафы на общую сумму 250 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.