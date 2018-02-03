РИАМО - 3 фев. Скалодром и новую трассу для занятия детей планируют открыть на горнолыжном комплексе «Лисья гора» в подмосковной Балашихе в 2018 году, сообщил генеральный директор комплекса Сергей Капитонов.

Выездное совещание прошло 2 февраля на горнолыжном комплексе «Лисья гора». В нем приняли участие глава Балашихи Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В ходе совещания Юров и Брынцалов поднялись на горнолыжный склон, осмотрели инфраструктуру, прокатились по трассам. Также обсудили развитие объекта.

«Мы расширяем горнолыжный комплекс в связи с его популярностью. Будем достраивать отдельную трассу для занятия детей в горнолыжной секции. Хотим устанавливать новые объекты инфраструктуры – скалодром, пляжный волейбол. Проработаем логистику, подъезды к горе», - сказал Капитонов.

Он добавил, что развитие горнолыжного комплекса будет проводиться в рамках концепции благоустройства парковых пространств вдоль реки Пехорки в Балашихе.

Юров уточнил, что планируется сделать комплекс доступным для посещения круглогодично.

«Наша задача синхронизировать действия с руководством горнолыжного комплекса, чтобы работа по созданию инфраструктуры привела к тому, что «Лисья гора» станет единым пространством, которым жители смогут пользоваться летом и зимой. На сегодняшний день уже идет согласование проектов, в этом году начнется их реализация», - отметил Юров.

Спортивно-горнолыжный комплекс «Лисья гора» был открыт в 2007 году. Он включает в себя пять склонов, рассчитанных на профессионалов и на начинающих спортсменов. Все склоны оборудованы системой оснежения, позволяющей кататься до середины апреля. На территории расположены кафе, закрытый отапливаемый павильон для переодевания, прокат оборудования.