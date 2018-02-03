РИАМО - 3 фев. Опекунов 3-летнего ребенка из столицы задержали на территории Московской области по подозрению в покушении на убийство малыша, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 3-летнего ребенка (часть 3, статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержаны его опекуны – 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители города Москвы», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 февраля опекуны сообщили на пульт станции скорой помощи о внезапном приступе у ребенка. Малышу, доставленному в приемное отделение одной из районных больниц, был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени.

Ребенка незамедлительно переведели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля), где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы.

К настоящему времени следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты следы вещества бурого цвета, предметы одежды мальчика, проводится допрос подозреваемых, у которых получены биологические образцы.

«В качестве свидетелей опрашиваются врачи больницы. Запрошен характеризующий материал на семью», - добавляется в материале.

Установлено, что в 2017 году органами соцзащиты Конаковского района Тверской области над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека, местом проживания детей был определен адрес в Москве. В этой связи следственными органами ГСУ СК РФ по Подмосковью проводится процессуальная проверка на предмет халатных действий (статья 293 УК РФ) в отношении органов опеки и попечительства Тверской области и Москвы, материалы уже переданы в территориальные подразделения СК РФ. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи.

«Пострадавший малыш сейчас остается в крайне тяжелом состоянии. <…> За его жизнь борются одни из лучших специалистов отечественной медицины», - добавляется в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование этого уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.