РИАМО - 3 фев. Возгорание произошло в одноэтажном металлическом строении на Калужском шоссе в Москве, пожар потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В субботу в 05:42 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 22 километр Калужского шоссе, где происходил пожар в одноэтажном металлическом строении на площади около 200 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 06:32 пожар был локализован, а в 06:39 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших на пожаре не поступало.