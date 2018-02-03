РИАМО - 3 фев. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена остановили почти на 40 минут из-за попавшей под поезд девушки на станции «Полянка», сообщил РИАМО в субботу руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Он уточнил, что в субботу утром 25-летняя москвичка, студентка одного из высших учебных заведений, по собственной неосторожности упала на жесткий путь на станции «Полянка».

«Девушке незамедлительно был вызван наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть. В 06:37 было снято напряжение для извлечения тела пассажирки, в 07:15 напряжение подано, движение полностью восстановлено», - сказал Мышляев.

По его словам, полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев происшествия, включая машиниста поезда. Полиция заказала обзор с камер видеонаблюдения.

«Информация о произошедшем передана в прокуратуру на Московском метрополитене, тело погибшей было направлено в 4-й судебный морг города Москвы», - добавил руководитель пресс-службы.