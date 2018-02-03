РИАМО - 3 фев. Снег и мокрый снег начал идти в центре столицы утром в субботу, наиболее интенсивные осадки ожидаются 4-5 февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Зона осадков, о которой уже было много сказано в прессе, сместилась на столичный регион. Около 7 часов утра осадки начались на западе Подмосковья, к 8 часам снег и мокрый снег начался в центре города», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, активный циклон будет смещаться на северо-восток через территорию Центрального федерального округа. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 4-5 февраля. В этот период в большинстве областей Центральной России ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

В регионе ожидается целый комплекс сопутствующих неблагоприятных явлений погоды: налипание мокрого снега, гололед, местами метель. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

«В Москве и Московской области наиболее интенсивные осадки, а также налипание мокрого снега, метель и усиление ветра в порывах до 12-17 метров в секунду», - уточняется в материале.

Автолюбителям Московского региона в этот период рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

В Москве в субботу и воскресенье прогнозируют сильнейший снегопад, такого в феврале не было с начала XXI века. В субботу ожидается мокрый снег, местами в Москве в дневное время выпадет до 15 сантиметров осадков.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на субботу из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.