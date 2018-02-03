РИАМО - 3 фев. На развитие горнолыжного комплекса «Лисья гора» в подмосковной Балашихе в 2018 году планируют потратить порядка 50 миллионов рублей инвестиций в рамках концепции благоустройства парковых пространств вдоль реки Пехорки, сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров в ходе выездного совещания на объекте.

«На горнолыжном комплексе «Лисья гора» занимаются спортом не только жители Балашихи, но и гости из других городов. Летом тут проводятся различные соревнования. Сегодня мы договорились с руководством комплекса, что они включаются в программу благоустройства парковых пространств вдоль реки Пехорки в Балашихе. В рамках этих работ руководство комплекса планирует инвестировать в этом году около 50 миллионов рублей на развитие объекта», - сказал Юров.

Он добавил, что также с министерством сельского хозяйства России будет проработан вопрос благоустройства прилегающей к горнолыжному комплексу территории усадьбы Пехра-Яковлевское.

«Наша задача решить с министерством сельского хозяйства Российской Федерации вопрос прилегающей территории усадьбы Пехра-Яковлевское. Это исторический объект, который мы должны развивать в интересах города, а не только аграрного университета, в пользовании которого этот объект находится», - уточнил Юров.

Вместе с главой Балашихи в совещании приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, руководители городских служб, представители организации, разрабатывающей концепции благоустройства парковых пространств вдоль реки Пехорки. Участники совещания осмотрели горнолыжные трассы, инфраструктуру, обсудили вопросы развития комплекса.

Концепция благоустройства парковых пространств вдоль реки Пехорки в Балашихе затронет территорию протяженностью более 20 километров площадью около 950 гектаров. Пешеходными и велосипедными маршрутами свяжут северные и южные окраины города для более удобного доступа жителей к рекреационным зонам.