РИАМО - 3 фев. Московские полицейские задержали пьяного мужчину, угрожавшего посетителям кафе в столичном районе Северное Тушино, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В кафе, расположенном по адресу: Химкинский бульвар, дом 16, корпус 1, был задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал посетителям заведения пневматическим пистолетом», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по факту инцидента в настоящее время ведется проверка.