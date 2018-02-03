РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. На фестивале «Выходи гулять» в Малаховском парке подмосковных Люберец в субботу проведут литературную викторину «По дорогам сказки», сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Третьего февраля Малаховский парк культуры и отдыха приглашает вас на интерактивную программу «Зимняя прогулка» в рамках регионального фестиваля городской среды «Выходи гулять». Начало в 12:00. Во время фестиваля пройдет литературная викторина «По дорогам сказки», - говорится в сообщении.

Для детей и взрослых аниматоры проведут игры и конкурсы. Детей ждет буккроссинг (обмен книгами - ред.) «Читайка».

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.