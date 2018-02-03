РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Более шести часов потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание на складе с полиэтиленом в подмосковном Подольске, предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС 2 февраля в 18:17 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Плещеевская, дом №6. Горел полиэтилен на площади 500 квадратных метров. На момент пожара людей в здании не находилось.

«В 21:20 - локализация пожара, в 21:26 - ликвидация открытого горения, в 0:30 - ликвидация пожара. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе специалистами ПСО-26 не выявлено», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 21 единица техники и 77 человек, в том числе от МЧС: 15 единиц техники и 57 человек.