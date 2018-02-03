РИАМО - 3 фев. В аэропортах Москвы «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» утром в субботу задерживаются отменены 62 авиарейса, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» 11 рейсов задерживаются. В «Домодедове» задерживаются восемь рейсов и 15 отменено. В аэропорту «Шереметьево» 28 рейсов задержано.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве в субботу и воскресенье прогнозируют сильнейший снегопад, такого в феврале не было с начала XXI века. В субботу ожидается мокрый снег, местами в Москве в дневное время выпадет до 15 сантиметров осадков.