РИАМО - 3 фев. Все дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за идущего в регионе снегопада, работы по расчистке дорог проводят около 200 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. На территории Московского региона может выпасть почти 70% февральской нормы осадков.

«Все дорожные службы Подмосковья, отвечающие за региональную сеть автодорог, переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. <…> Сегодня, 3 февраля, в регионе прогнозируется ухудшение погодных условий в виде сильного снега. На дорогах возможна гололедица», - говорится в сообщении.

В настоящее время на дорогах области ведутся работы по расчистке и обработке подведомственной сети противогололедными материалами. На дорогах работает порядка 200 единиц спецтехники. Мониторинг дорожной ситуации в Подмосковье осуществляется в круглосуточном режиме, и при необходимости дополнительные единицы снегоуборочной техники будут выведены на линии.

В приоритетном порядке ведется очистка от снега и обработка реагентами опасных участков региональных автодорог: эстакад, путепроводов, мостов, а также посадочных площадок и тротуаров.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам», - заключается в материале.