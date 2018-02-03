РИАМО - 3 фев. В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра, к вечеру снегопад будет усиливаться, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В регионе идет непрерывный снег с 6 утра. Днем 1 миллиметр снега выпал, ночью 1 миллиметр снега выпал, за день выпадет 4-5 миллиметров. К вечеру снегопад будет усиливаться», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за выходные может выпасть больше половины месячной нормы снега.

В Москве в субботу и воскресенье прогнозируют сильнейший снегопад, такого в феврале не было с начала XXI века. В субботу ожидается мокрый снег, местами в Москве в дневное время выпадет до 15 сантиметров осадков.