РИАМО - 3 фев. Объем промышленного производства в Московской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 12,1%, в декабре по сравнению с ноябрем 2017 года показатель увеличился на 1,6%, а по сравнению с декабрем 2016 года индекс промышленного производства в Подмосковье составил 111,6%, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«Индекс промышленного производства в январе-декабре 2017 года по сравнению с январем-декабрем 2016 года составил 112,1%», - говорится в сообщении.

При этом в сегменте добычи полезных ископаемых промпроизводство в 2017 году выросло на 8,2% против 2016 года, в декабре в годовом исчислении отмечен рост на 8,8%, в месячном – снижение на 18,5%.

В обрабатывающих производствах показатель за 2017 год вырос на 13,8%, в декабре в годовом исчислении отмечен рост на 14%, в месячном — на 0,7%.

В сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха по итогам 2017 года отмечено снижение на 1,3%, в декабре в годовом исчислении наблюдается снижение на 5,4%, а в месячном — рост на 13,4%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в 2017 году отмечено увеличение производства на 1,6%, в декабре в годовом исчислении наблюдается снижение на 4,6%, а в месячном — на 1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности, в сегменте добычи полезных ископаемых за 2017 год по сравнению с 2016 годом вырос на 29,6%, в обрабатывающих производствах - на 9,8%, в сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха увеличился на 8,8%, а в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 20,1%.

Оборот организаций в 2017 году по сравнению с аналогичным показателем 2016 года увеличился на 10,2% и составил 9,547 триллиона рублей (в фактических ценах).