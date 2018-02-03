РИАМО - 3 фев. Среднесуточная температура воздуха в столице будет на 9-10 градусов выше климатической нормы в субботу, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В столичном регионе вновь потеплело. В течение сегодняшней субботы, 3 февраля, столбики термометров в Москве будут колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, а среднесуточная температура окажется выше климатической нормы аж на 9-10 градусов», - говорится в сообщении.

Но до абсолютного максимума температура в субботу не доберется. Самым теплым 3 февраля был 16 лет назад, в 2002 году, когда воздух в столице прогрелся до плюс 4,2 градуса.

«Погода в Москве сегодня ожидается пасмурной и ненастной, с сильным снегом и мокрым снегом. <…> Количество осадков может составить 4-10 миллиметров», - добавляется на сайте.

Рекорд по осадкам для 3 февраля пока принадлежит 1957 году и составляет 11,2 миллиметра. Будет ли он достигнут или превышен можно будет судить только завтра, при такой погодной ситуации вероятность есть.

В Москве в субботу и воскресенье пройдет сильнейший снегопад, такого в феврале не было с начала XXI века. В субботу ожидается мокрый снег, местами в Москве в дневное время выпадет до 15 сантиметров осадков.