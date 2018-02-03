РИАМО - 3 фев. В Московском клиническом научно-практическом центре имени Логинова на востоке Москвы загорелся кабель, администрация клиники справилась с возгоранием самостоятельно, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Примерно в 03:40 поступило сообщение о возгорании кабеля в клинике имени Логинова. Администрация справилась с возгоранием самостоятельно», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в целях безопасности 130 человек были перемещены в другой корпус клиники.