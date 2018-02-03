РИАМО - 3 фев. Объемы ввода в эксплуатацию жилья в Подмосковье по итогам 2017 года снизились на 1,3% по сравнению с 2016 годом, всего в области ввели в строй 126659 квартир общей площадью почти 8,8 миллиона квадратных метров, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

«В январе-декабре 2017 года на территории области за счет всех источников финансирования введено 126659 новых квартир общей площадью 8798,5 тысячи квадратных метров, что на 1,3% меньше, чем в январе-декабре 2016 года. В сельской местности введено 2999 тысяч квадратных метров жилья, что составило 34,1% от общего ввода», - говорится в сообщении.

За 2017 год населением за счет собственных и заемных средств введено в действие 3,39 миллиона квадратных метров жилья. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила 38,5%.

Из числа введенных в действие за 2017 год зданий 96,5% составляют здания жилого назначения.

По итогам четвертого квартала 2017 года в Подмосковье введено 3,45 миллиона квадратных метров жилья, что на 1,8% больше аналогичного показателя 2016 года и на 44,1% превышает уровень третьего квартала 2017 года.

В декабре 2017 года в Подмосковье ввели в строй 1,65 миллиона квадратных метров жилья, что на 25,6% ниже показателя декабря 2016 года и на 44,1% выше показателя ноября 2017 года.

Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства), построенных в декабре 2017 года, составила для застройщиков 46824 рубля (в декабре 2016 года – 44775 рублей).

Объем работ и услуг в строительстве в 2017 году составил 345,4 миллиарда рублей, что на 2,1% ниже уровня 2016 года. Общий объем строительных работ в декабре составил 41,93 миллиарда рублей, при этом в годовом выражении показатель снизился на 4,4%, а в месячном увеличился на 4,9%.