РИАМО - 3 фев. Между гражданином и двумя неизвестными произошел бытовой конфликт на рынке на востоке столицы, неизвестные ранили мужчину из пистолета и скрылись, сообщил РИАМО представитель пресс -службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Вчера в районе рынка на Монтажной улице двое неизвестных ранили мужчину в ногу, предположительно, из травматического пистолета. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после ранения пострадавшего неизвестные скрылись.