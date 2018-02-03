РИАМО - 3 фев. На станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена женщина упала на пути и скончалась от полученных травм, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Женщина упала на железнодорожные пути на станции «Полянка» и скончалась от полученных ранений», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тело было обнаружено между вторым и третьим вагонами состава. Поезд был остановлен в тупике, где извлекли тело.