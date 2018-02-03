РИАМО - 3 фев. Опрокинувшуюся фуру убрали с трассы М-4 в подмосковном Ступине, движение в сторону Москвы восстановлено, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Второго февраля Ступине на 84-м километре трассы М-4 «Дон» в сторону Москвы водитель автоцистерны MAN не справился с управлением и, столкнувшись с «Газелью», опрокинулся. На месте аварии движение транспорта перекрыли. Транспортный поток направляли по Каширскому шоссе.

«Фуру, которая опрокинулась на трассе М-4 в Ступине убрали, движение в сторону Москвы открыто», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что причины произошедшей аварии пока неизвестны.