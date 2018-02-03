РИАМО - 3 фев. В Московской области за минувшие сутки зарегистрировано 19 возгораний, для их ликвидации привлекались 168 человек, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Количество пожаров - 19. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекали 168 человек, 48 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 11 раз, при этом было спасено 13 человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.