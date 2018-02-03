РИАМО - 3 фев. В Москве и Московской области в субботу ожидается облачная погода, местами пройдет сильный снег, минимальная температура воздуха составит минус 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода, будет идти снег, мокрый снег, местами сильный. Налипание снега на проводах и деревьях, образование сосулек на крышах зданий, на дорогах снежный накат. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 1 - плюс 1, по области - минус 2 - плюс 1 градус», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 80%. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что содержание кислорода в воздухе уменьшится. Из-за чего на ухудшение самочувствия могут жаловаться люди с хронической кислородной недостаточностью. Высокая влажность воздуха может стать причиной обострения хронических недугов у людей с заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника.

Из-за порывистого ветра и метели даже у вполне здоровых людей возможно снижение работоспособности ухудшение настроения и расстройство сна.