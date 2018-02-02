РИАМО - 2 фев. Парк «Зарядье» в Москве 3 февраля будет закрыт до 15:00 из-за ремонтных работ, сообщается на сайте парка.

«Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание на то, что в субботу, 3 февраля, с 06:00 до 15:00 парк будет закрыт на вход для посетителей и въезд машин на парковку в связи с проведением регламентных работ», - говорится в сообщении.

Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в Москве в День города 9 сентября 2017 года. Свободным для посещения парк сделали с 11 сентября. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Строительство «Зарядья» обошлось бюджету города в 14 миллиардов рублей.