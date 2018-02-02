РИАМО - 2 фев. Транспортный комплекс Москвы полностью подготовился к работе в сложных погодных условиях, при необходимости на улицы выйдут около 80 единиц спецтехники для обслуживания наземного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В эти выходные, 3 и 4 февраля, в Москве ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, снегопад, начавшийся в пятницу вечером, продлится до воскресенья. Температура воздуха составит минус 2 – 0 градусов, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. При таких погодных условиях, возможны ухудшение видимости, образование гололедицы и снежных заносов, что может спровоцировать рост числа ДТП и осложнение движения.

«Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в неблагоприятных погодных условиях. На данный момент все виды городского транспорта работают в штатном режиме. Затруднений в движении на наземном городском транспорте, Московском метрополитене, Московском центральном кольце, а также пригородных электричках не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим в связи с предстоящим снегопадом. При обильных осадках в Москве уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще, что позволяет избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизм эскалатора, также проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев движения, вызванных неисправностью электрооборудования.

Наземный городской транспорт также полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях. Все автобусы, трамваи и троллейбусы ГУП «Мосгортранс» прошли необходимое техническое обслуживание. Специалисты предприятия постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах. Сейчас на московских маршрутах курсируют свыше 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. При необходимости транспорт также готов перейти в усиленный режим работы.

Также в городе дежурят сервисные службы, которые следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими объектами транспортной инфраструктуры. В условиях ухудшения погоды бесперебойную работу наземного транспорта обеспечат около 300 линейных работников и почти 80 единиц спецтехники, в том числе вагоны-снегоочистители.