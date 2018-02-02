РИАМО - 2 фев. В подмосковном Жуковском в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) открылась новая столовая, которая сможет вместить 250 человек, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В ЦАГИ открылась новая столовая 1 февраля. На торжественном мероприятии присутствовал руководитель администрации Жуковского Юрий Прохоров и генеральный директор института Сергей Чернышев. А настоятель Космо-Дамианского храма отец Александр освятил новый пищеблок и помолился вместе с присутствующими. После чего почетные гости перерезали традиционную красную ленту и оценили меню столовой», — говорится в сообщении.

Прохоров поздравил всех с открытием столовой.

«Вы давно ждали новую столовую, и примечательно, что она появилась в год столетия Центрального аэрогидродинамического института. Это замечательный подарок на юбилей, который будет служить вам долгие годы! Желаю успехов в работе, ну и, конечно же, приятного аппетита!» — отметил Прохоров.

Руководитель администрации добавил, что для сотрудников института это большое событие, ведь очень важно создать на предприятии комфортные условия отдыха.

Столовая расположилась в современном здании, где на первом этаже гардероб и буфет, а на втором – два просторных обеденных зала. Они могут вместить 250 человек единовременно. Для более быстрого обслуживания организованы две раздаточные линии. Кухня оснащена современным оборудованием, которое позволяет готовить пищу быстро и качественно. Цены в столовой демократичны, что весьма важно для сотрудников государственного предприятия.