РИАМО – 2 фев. Нигерийский нападающий Ахмед Муса забил первый гол после возвращения в столичный клуб ЦСКА в товарищеском матче с датским «Норшелланном», матч завершился со счетом 1:1, сообщает ТАСС.

В пятницу ЦСКА сыграл вничью с «Норшелланном» со счетом 1:1 в товарищеском матче на сборе в Испании.

«Муса открыл счет в матче на 33-й минуте. У датчан отличился Матиас Йенсен (43 минута). 30 января ЦСКА объявил об аренде Мусы из английского «Лестера» до конца сезона», - говорится в сообщении.

Ранее Муса уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 годы, проведя за команду 168 матчей и забив 54 гола. В составе ЦСКА он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем национального Суперкубка, один раз выиграл Кубок России. Летом 2016 года Муса перешел в «Лестер» за 19,5 миллиона евро.