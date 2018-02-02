РИАМО - 1 фев. Правительство Москвы внесло изменения в постановление №819-ПП, исключив почти 1,1 тысячи участков, где самострой уже демонтировали, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости столицы.

Правительство Москвы актуализировало постановление от 11 декабря 2013 года №819-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». Принято постановление от 30 января 2018 №40 «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 11 декабря 2013 года №819-ПП и признании утратившими силу отдельных положений правовых актов города Москвы», пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.

«Из 819-ПП исключили 1070 адресов земельных участков после подтверждения демонтажа самостроя общей площадью свыше 420 тысяч квадратных метров, который был расположен на этих земельных участках» - сказал Шогуров.

Он подчеркнул, что из приложения №3 к 819-ПП исключены только те земельные участки, на которых находились объекты самовольного строительства без оформленных прав собственности и разрешительной документации и которые в настоящее время уже демонтированы, их фактический демонтаж подтвержден Госинспекцией по недвижимости.

«Работа по выявлению и пресечению самовольного строительства ведется постоянно и список объектов самостроя подлежит актуализации. Самовольные постройки демонтируются, по вновь выявленным ведется судебно-претензионная работа, поэтому вносятся изменения и корректируются адресные списки земельных участков, на которых расположены такие объекты. Актуализация постановления осуществляется регулярно», - добавил Шогуров.