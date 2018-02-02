РИАМО - 2 фев. Туристка из Китая обвинила костюмированных двойников исторических личностей, которые работают на Красной площади в столице, в том, что они вымогали у нее деньги за фото, сообщает в пятницу РЕН ТВ.

«Туристка из Китая пожаловалась в полицию на костюмированных людей, работающих у Красной площади. По словам туристки, актеры якобы вымогают у нее деньги за фото», — говорится в сообщении.

Обычно на Красной площади работают актеры — двойники российских исторических личностей.

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