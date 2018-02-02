РИАМО - 2 фев. Железнодорожники возобновили движение поездов на участке Вербилки – Талдом Савеловского направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В пятницу на участке Вербилки – Талдом благодаря бдительности железнодорожников на рельсе была обнаружена дефектная часть. На место оперативно прибыли специальные бригады железнодорожников, на период восстановительных работ для безопасности пассажиров движение на участке было приостановлено.

«В кратчайшие сроки железнодорожники устранили возникшую ситуацию и возобновили движение поездов. Диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание до минимума», - говорится в сообщении.

В пути был задержан пригородный поезд №6316 Москва – Савелово, он проследовал до станции «Вербилки». Также одному пригородному поезду изменили маршрут – электричка №6323 Савелово – Москва отправилась в рейс со станции «Вербилки». В настоящее время с отклонением от графика следует пригородный поезд №6318 Москва – Савелово.

Ранее ОАО «ЦППК» на период восстановительных работ для перевозки пассажиров по маршруту Вербилки – Власово – Талдом – Савелово запустило компенсационные автобусы.

«Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», - заключается в сообщении.