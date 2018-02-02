РИАМО - 2 фев. На базе Московского физико-технического института (МФТИ), который находится в подмосковном Долгопрудном, за пять лет открылось почти 50 лабораторий, сообщил РИАМО в пятницу директор МФТИ по развитию Виталий Баган.

«За последние пять лет мы открыли около 50 лабораторий, и сейчас, по результатам их работы, уже разработаны продукты, которые готовы к внедрению в промышленность России», - сказал Баган.

По его словам, одним из таких продуктов является сверхчувствительный биосенсор на основе оксида графена - двумерного материала на основе углерода, открытого выпускниками МФТИ Андреем Геймом и Константином Новоселовым. За это открытие они в 2010 году получили Нобелевскую премию по физике.

«Сейчас эстафетную палочку, можно сказать, получили ребята лет на десять помоложе Гейма и Новоселова, которые работают в МФТИ. Они разработали биосенсор, который обладает очень высокой чувствительностью за счет применения графена и может чувствовать буквально единицы молекул определенного вещества, а значит, проводить раннюю диагностику всевозможных заболеваний», - отметил Баган.

Он добавил, что биосенсор пока еще не запущен в производство.