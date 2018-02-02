РИАМО - 2 фев. В подмосковном Подольске произошел пожар в здании, где на площади в 500 квадратных метров загорелся полиэтилен, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Вечером пятницу в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Плещеевская, дом 6.

«По уточненной информации, происходит горение полиэтилена на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, на момент пожара людей в здании не находилось», — говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 21 единица техники, 77 человек, в том числе от МЧС: 15 единиц техники, 57 человек.