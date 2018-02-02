РИАМО - 2 фев. Тюбинговую горку закрыли на ВДНХ в Москве из-за приближающегося снегопада, горка не будет работать по 4 февраля включительно, может измениться и режим работы катка, сообщается на сайте выставки.

«В связи с экстренным предупреждением Главного управления МЧС России по Москве о неблагоприятных погодных явлениях (ветер, снег, метель) со 2 по 4 февраля 2018 года (включительно) тюбинговая горка на ВДНХ закрыта. Также возможны изменения в режиме работы катка», - отмечается в сообщении.

Актуальная информация будет доступна на сайте ВДНХ, на официальных страницах в социальных сетях, а также по телефону справочной службы: +7(495) 544-34-00.

«На ВДНХ открыты для посещения музейные экспозиции и выставки. С программой на выходные можно ознакомиться на сайте. Просим планировать свой отдых с учетом данных обстоятельств», - добавляется в сообщении.

По прогнозам синоптиков, со 2 по 4 февраля 2018 года в Московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков в виде снега. На дорогах возможны гололедица и налипание снежного покрова. При этом только за воскресенье, 4 февраля, в Москве может выпасть почти полная февральская норма осадков, которая составляет 36 миллиметров.

В пятницу и субботу снегопады будут лишь набирать силу, а в воскресенье осадки резко усилятся. Снегопады при этом могут переходить в дожди.