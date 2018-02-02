РИАМО - 2 фев. В Москве в связи с проведением митинга 3 февраля будет ограничен доступ к платным парковкам в центре города на Ильинке, сообщается на сайте Московского паркинга.

«Третьего февраля, в субботу, будет перекрыто движение и ограничен доступ к платным парковкам на улице Ильинка в связи с проведением митинга «Россия в моем сердце». Ограничения будут действовать с 00:01 до 14:00», - говорится в сообщении.

Также будет перекрыто движение на улице Варварка – ограничения будут действовать с 00:01 до 14:00 3 февраля. Кроме того, перекрытия ожидаются на Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста, на Москворецкой улице и Большом Москворецком мосту. Движение на этих участках будет перекрыто с 06:30 до 14:00 3 февраля.

«Мы просим автомобилистов внимательно выбирать места парковки, учитывать ограничения движения в центре города при планировании своих маршрутов. Важно оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы не мешать участникам митинга и не создавать препятствия для других транспортных средств», - отмечается в сообщении.