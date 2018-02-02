РИАМО - 2 фев. В Подмосковье на участке Вербилки - Талдом Савеловского направления Московской железной дороги по техническим причинам приостановили движение электропоездов, назначены компенсационные автобусы говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«По техническим причинам, приостановлено движение на участке Вербилки - Талдом Савеловского направления. По маршруту Вербилки – Власово – Талдом – Савелово будут курсировать компенсационные автобусы», - отмечается в сообщении.

Актуальная информация об изменениях в графике движения размещается в официальных аккаунтах ЦППК в Twitter и Telegram, а также в мобильном приложении «Расписание электричек».

«Компания приносит свои извинения за возможные неудобства и призывает пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок», - заключается в сообщении.