РИАМО - 2 фев. Зимняя экономическая школа для участников олимпиады «Я профессионал» на базе корпоративного университета Сбербанка закрылась в Истре, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Сертификаты об окончании обучения в зимней школе «Экономика будущего» вручили 135 студентам из 31 региона России.

Зимняя школа «Экономика будущего» работала с 31 января по 2 февраля, в ходе работы для студентов проводили интерактивные лекции, семинары и мастер-классы по направлению «Экономика», в рамках которых участники общались с ведущими экспертами и узнавали о трендах в развитии индустрии.

Экономическая школа «Экономика будущего» – один из 11 образовательных форумов, которые проходят в рамках олимпиады «Я профессионал» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Сочи и Томске. Принять участие в работе пятидневной зимней школы смогли более 100 финалистов олимпиады, успешно прошедшие конкурс мотивационных писем.

Организаторами олимпиады являются Российский союз промышленников и предпринимателей, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и ведущие университеты страны.

«Я — профессионал» — масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Задания для участников составили эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получат денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.