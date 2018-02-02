РИАМО - 2 фев. Зимняя школа по направлениям «Физика» и «Математика» на базе Московского физико-технического института (МФТИ) завершилась в подмосковном Долгопрудном, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Физико-математическая школа «Абсолютное будущее» – один из 11 образовательных форумов, которые проходят в рамках олимпиады «Я – профессионал» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Сочи и Томске. Принять участие в работе пятидневной зимней школы могли более 100 финалистов олимпиады, успешно прошедшие конкурс мотивационных писем.

«Мне кажется, что олимпиада «Я – профессионал» крайне важна в первую очередь даже не для студентов МФТИ, а для студентов всех остальных вузов, у которых есть шанс посмотреть на физтех и после завершения обучения в бакалавриате перейти в магистратуру МФТИ, в те замечательные лаборатории, которые у нас недавно открылись и которые ребята посещали, и поработать в тех организациях, куда ребята ездили на экскурсии: «Яндекс», Kaspersky, РКС (Российские космические системы - ред.), Центральный аэрогидродинамический институт и другие», - сказал директор МФТИ по развитию Виталий Баган.

Он добавил, что студенты проявляют высокий интерес к естественным наукам, к физике, к математике, к информатике. Это показывает, что ребята стали ориентироваться на те предметы, которые востребованы в России, и где они могут получать высокую заработную плату.

Организаторами олимпиады «Я – профессионал» являются Российский союз промышленников и предпринимателей, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и ведущие университеты страны.

Победители олимпиады получают право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, входят в национальную базу данных «Молодые профессионалы» и попадают на стажировки в ведущие российские компании.