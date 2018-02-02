РИАМО - 2 фев. Свыше 20 тысяч заявлений на прием детей в первый класс подали за один день в Подмосковье, из них почти 18 тысяч поступило через региональный портал госуслуг (РПГУ), говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Прием заявлений в первый класс на 2018/2019 учебный год для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, начался в школах Московской области с 1 февраля. Подать заявление можно в электронном виде через портал госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.ru), приложив к заявлению необходимые скан-копии документов.

«В школах Московской области ведется прием заявлений в электронном виде через РПГУ в первый класс на 2018/2019 учебный год для детей, проживающих на закрепленной за школой территории. На утро 2 февраля всего подано 20,3 тысячи заявлений, из них через портал госуслуг 17,8 тысячи заявлений», - сказала министр образования Московской области Марина Захарова.

Она напомнила, что родители будущих первоклассников при отсутствии технической возможности могут обратиться в МФЦ, где предоставляется бесплатный доступ к порталу госуслуг и возможна консультация специалистов, или в местный орган управления образованием, где помогут в решении проблемы с возникающими трудностями при подаче заявлений в электронном виде.